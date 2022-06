Il Paradiso delle Signore, la fuga di Marcello: costretto a cambiare vita (Di giovedì 30 giugno 2022) Prime anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: il personaggio di Marcello Barbieri cambia vita Il personaggio di Marcello Barbieri (screenshot RaiPlay)In queste ore ed in occasione della presentazione del prossimo palinsesto televisivo., la Rai ha reso note le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La settima stagione della nota soap opera prenderà il via a settembre con alcuni colpi di scena. Tra i protagonisti anche il personaggio di Marcello Barbieri destinato a grandi cose in questa nuova serie di appuntamenti. Il giovane, dopo un accordo con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, proverà totalmente a cambiare la sua vita. La vera svolta arriverà ... Leggi su direttanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Prime anticipazioni della settima stagione de Il: il personaggio diBarbieri cambiaIl personaggio diBarbieri (screenshot RaiPlay)In queste ore ed in occasione della presentazione del prossimo palinsesto televisivo., la Rai ha reso note le prime anticipazioni de Il. La settima stagione della nota soap opera prenderà il via a settembre con alcuni colpi di scena. Tra i protagonisti anche il personaggio diBarbieri destinato a grandi cose in questa nuova serie di appuntamenti. Il giovane, dopo un accordo con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, proverà totalmente ala sua. La vera svolta arriverà ...

