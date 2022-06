Il Papa: “Per gli anziani tanti progetti di assistenza, ma pochi di esistenza” (Di giovedì 30 giugno 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del “Video del Papa” con l’intenzione di preghiera per il mese di luglio, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, sul tema “Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità”. Non possiamo parlare della famiglia senza parlare dell’importanza che hanno gli anziani tra noi. Non siamo mai stati tanto numerosi nella storia dell’umanità, ma non sappiamo bene come vivere questa nuova tappa della vita: per la vecchiaia ci sono molti progetti di assistenza, ma pochi progetti di esistenza. Noi persone anziane abbiamo spesso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del “Video del” con l’intenzione di preghiera per il mese di luglio, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del, sul tema “Preghiamo per gli, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità”. Non possiamo parlare della famiglia senza parlare dell’importanza che hanno glitra noi. Non siamo mai stati tanto numerosi nella storia dell’umanità, ma non sappiamo bene come vivere questa nuova tappa della vita: per la vecchiaia ci sono moltidi, madi. Noi persone anziane abbiamo spesso ...

