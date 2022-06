Ferrovie | dal 3 luglio lavori fra Sesto S G e Monza | modifiche su linee S7 | S9 e S11

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Da domenica 3prenderanno il viadi potenziamento infrastrutturali che saranno svolti da Rfi traSan Giovanni e. A causa dei, la circolazione ferroviaria fra Milano esubirà alcune variazioni fino a domenica 28 agosto, data prevista per la chiusura dei cantieri. Sulla linea S7 Milano--Molteno-Lecco, i treni circoleranno regolarmente fra Lecco e. Per spostarsi frae Milano, i viaggiatori potranno utilizzare le corse delleS8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Bergamo via Carnate, che non prevedranno. Sulla linea S9 Saronno-Seregno-Albairate, i treni viaggeranno regolarmente fra Milano Lambrate e Albairate; ...