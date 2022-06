Edoardo bacchetta Mercedesz e svela cosa gli ha scritto per messaggio (Di giovedì 30 giugno 2022) Edoardo Tavassi questa settimana è stato intervistato da FanPage e fra le tante domande ha immediatamente messo un punto al gossip su lui ed Estefania Bernal. “Estefania non ci ha provato con me in hotel. Una sciocchezza enorme. La sera che siamo usciti dall’Isola, sono rimasto in camera con Estefania e Pamela Petrarolo. Abbiamo mangiato, fumato e siamo rimasti tutta la sera attaccati al telefono a parlare con i nostri cari. Nessun palo. Tratto Estefania al pari di un amico, nessuno dei due ci ha mai provato. È una persona piacevole ed esteticamente bellissima, ha ammesso di avere sbagliato a fingere la storia con Roger e si è scusata. Una volta chiarito questo, siamo andati avanti ed è nata un’amicizia che non ha nessun secondo fine”. Al momento però è sempre single, dato che nutre tutt’ora dubbi su Mercedesz Henger. “Lei è entrata in corsa, sapeva ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022)Tavassi questa settimana è stato intervistato da FanPage e fra le tante domande ha immediatamente messo un punto al gossip su lui ed Estefania Bernal. “Estefania non ci ha provato con me in hotel. Una sciocchezza enorme. La sera che siamo usciti dall’Isola, sono rimasto in camera con Estefania e Pamela Petrarolo. Abbiamo mangiato, fumato e siamo rimasti tutta la sera attaccati al telefono a parlare con i nostri cari. Nessun palo. Tratto Estefania al pari di un amico, nessuno dei due ci ha mai provato. È una persona piacevole ed esteticamente bellissima, ha ammesso di avere sbagliato a fingere la storia con Roger e si è scusata. Una volta chiarito questo, siamo andati avanti ed è nata un’amicizia che non ha nessun secondo fine”. Al momento però è sempre single, dato che nutre tutt’ora dubbi suHenger. “Lei è entrata in corsa, sapeva ...

Pubblicità

StraNotizie : Edoardo bacchetta Mercedesz e svela cosa gli ha scritto per messaggio - BITCHYFit : Edoardo bacchetta Mercedesz e svela cosa gli ha scritto per messaggio - Andreafiore58 : RT @Ninomauger: Vladimir “ se ci fosse una bacchetta e io potessi scegliere il podio per me ci sarebbero Carmen , NICOLAS ed Edoardo “ URLA… - Malvy34087444 : RT @gossiptv__: “se avessi una bacchetta il podio sarebbe nicolas, carmen ed edoardo” urlalo vladimirrr #isola - giuliana1655 : RT @Ninomauger: Vladimir “ se ci fosse una bacchetta e io potessi scegliere il podio per me ci sarebbero Carmen , NICOLAS ed Edoardo “ URLA… -