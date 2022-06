“È lui, è laggiù”. Bimbo di 8 anni scomparso ritrovato in un tombino in condizioni choc (Di giovedì 30 giugno 2022) Bambino di 9 anni ritrovato in un tombino. Ha dell’incredibile la storia che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista Joe, un bambino disabile di appena 9 anni. Il piccolo era scomparso nel nulla lo scorso 17 giugno a Oldenburg, cittadina della Bassa Sassonia, Germania. Secondo il racconto dei genitori il bambino stava giocando in giardino da solo, poi all’improvviso di lui si sono perse le tracce. Per giorni le ricerche sono andate avanti senza alcun esito. Poi il 25 giugno un passante ha sentito dei lamenti provenire da un tombino distante 300 metri dalla casa del ragazzino. Ovviamente sono state allertate le autorità del posto e proprio qui i soccorritori hanno trovato il bambino scomparso. Il piccolo di 8 anni è stato trovato nudo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Bambino di 9in un. Ha dell’incredibile la storia che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista Joe, un bambino disabile di appena 9. Il piccolo eranel nulla lo scorso 17 giugno a Oldenburg, cittadina della Bassa Sassonia, Germania. Secondo il racconto dei genitori il bambino stava giocando in giardino da solo, poi all’improvviso di lui si sono perse le tracce. Per giorni le ricerche sono andate avanti senza alcun esito. Poi il 25 giugno un passante ha sentito dei lamenti provenire da undistante 300 metri dalla casa del ragazzino. Ovviamente sono state allertate le autorità del posto e proprio qui i soccorritori hanno trovato il bambino. Il piccolo di 8è stato trovato nudo, ...

