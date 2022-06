Conte visita Mattarella e "avvicina" la crisi di governo (Di giovedì 30 giugno 2022) Una giornata già di per sé agitata, con il premier Draghi che abbandona in anticipo il vertice della Nato a Madrid per tornare a Roma a risolvere i guai della maggioranza, finisce con Giuseppe Conte che va da Sergio Mattarella. E per quale altro motivo il capo del M5s si dirige al Colle dal presidente della Repubblica se non per formalizzare un passaggio che da settimane una parte del Movimento cinque stelle pregusta? Uscire dal governo Draghi. Staccare la spina, rendersi autonomi dalla maggioranza. Ufficialmente, come da comunicato del Quirinale, di questo Conte e Mattarella ieri sera non hanno parlato. Il colloquio è stato un modo per ragguagliarsi. Ma assume tutto un nuovo significato proprio alla luce degli accadimenti che sono intercorsi da ieri mattina. Il retroscena su Draghi che vuole ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Una giornata già di per sé agitata, con il premier Draghi che abbandona in anticipo il vertice della Nato a Madrid per tornare a Roma a risolvere i guai della maggioranza, finisce con Giuseppeche va da Sergio. E per quale altro motivo il capo del M5s si dirige al Colle dal presidente della Repubblica se non per formalizzare un passaggio che da settimane una parte del Movimento cinque stelle pregusta? Uscire dalDraghi. Staccare la spina, rendersi autonomi dalla maggioranza. Ufficialmente, come da comunicato del Quirinale, di questoieri sera non hanno parlato. Il colloquio è stato un modo per ragguagliarsi. Ma assume tutto un nuovo significato proprio alla luce degli accadimenti che sono intercorsi da ieri mattina. Il retroscena su Draghi che vuole ...

