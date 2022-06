Commercio | Loffredo | “Uno sforzo in più per rendere Salerno meta maggiormente turistica”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Se vogliamo checresca e diventi a tutti gli effetti una, occorre unoin più”. A dirlo è il presidente del consiglio comunale Dario: “In questi giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini e commercianti scontenti. Per la presenza di rifiuti in strada legata agli incivili, per il mancato potenziamento di alcuni servizi come i trasporti o gli Info point. E per il fatto che, in particolare la domenica, le attività del terziario restano chiuse per gran parte della giornata, rendendo dunque meno appetibile la passeggiata per i salernitani, ma sopratutto per i tanti visitatori che stanno arrivando sia dall’Italia che dall’estero. So bene che veniamo tutti fuori da un momento molto difficile e ...