Cambiamenti climatici, la Corte Suprema statunitense limita i poteri del governo per lottare contro le emissioni di gas serra (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo colpo della Corte Suprema statunitense: nell’ultima sentenza ha posto un limite ai poteri dell’Agenzia per l’ambiente federale (Epa) per lottare contro le emissioni di gas serra. Schierandosi con un gruppo di Stati repubblicani, guidati dal West Virginia, la Corte ha inflitto un colpo notevole agli sforzi dell’amministrazione di Joe Biden di combattere il cambiamento climatico. Gli Stati, tra cui Texas e Kentucky, come riporta il Guardian, avevano infatti avviato una causa insieme ad alcune grandi compagnie del carbone per limitare, appunto, i poteri dell’Epa: l’agenzia ora non potrà fissare i limiti generali alle emissioni delle centrali elettriche a carbone che producono il 20% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo colpo della: nell’ultima sentenza ha posto un limite aidell’Agenzia per l’ambiente federale (Epa) perledi gas. Schierandosi con un gruppo di Stati repubblicani, guidati dal West Virginia, laha inflitto un colpo notevole agli sforzi dell’amministrazione di Joe Biden di combattere il cambiamento climatico. Gli Stati, tra cui Texas e Kentucky, come riporta il Guardian, avevano infatti avviato una causa insieme ad alcune grandi compagnie del carbone perre, appunto, idell’Epa: l’agenzia ora non potrà fissare i limiti generali alledelle centrali elettriche a carbone che producono il 20% ...

