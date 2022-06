(Di giovedì 30 giugno 2022) In un video esclusivo di cui Leggo è venuto in possesso , si vedono chiaramente le difficoltà di un passeggero che, sceso dall'aereo con bagaglio al seguito, cerca un. Gli viene chiesto subito ...

max_digiorgio : RT @davidedesario: Aeroporto di Fiumicino, «i taxi scartano i clienti». I conducenti rifiutano le corse brevi Una vergogna! - angiuoniluigi : RT @leggoit: Aeroporto di #Fiumicino, «i taxi scartano i clienti». I conducenti rifiutano le corse brevi #Roma #SoloSuLeggo - leggoit : Aeroporto di #Fiumicino, «i taxi scartano i clienti». I conducenti rifiutano le corse brevi #Roma #SoloSuLeggo… - davidedesario : Aeroporto di Fiumicino, «i taxi scartano i clienti». I conducenti rifiutano le corse brevi Una vergogna! - brasilnaitalia : Como ir do porto de Civitavecchia ao Aeroporto Fiumicino -

'Non ti ci porta nessuno a Ostia ', profezia di tassista . Triste ma tutto vero: accade all 'di, il principale scalo italiano, ddi, 'i taxi scartano i clienti'. I conducenti rifiutano le corse brevi: a Ostia non ti porta nessunola società che gestisce i depositi costieri nell’area attigua al vecchio cimitero di via Tarquinia e che recentemente ha siglato un accordo con l’Autorità Portuale per la gestione del traffico dei ...«Non ti ci porta nessuno a Ostia», profezia di tassista. Triste ma tutto vero: accade all'aeroporto di Fiumicino, il principale scalo italiano, dove i taxi da sempre fanno il ...