Aborto | vandalizzata l’auto di Gaia Nanni dopo la sua testimonianza

Pubblicità

francobus100 : Gaia Nanni, l'auto dell'attrice vandalizzata dopo il post sull'aborto. «Bastarda, hai ucciso una vita»… - RitaSelvaggia : Gaia Nanni, vandalizzata l'auto dell'attrice dopo il post sull'aborto. «Bastarda, hai ucciso una vita»… - infoitinterno : Gaia Nanni, l’auto dell’attrice vandalizzata dopo il post sull’aborto - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gaia Nanni, l’auto dell’attrice vandalizzata dopo il post sull’aborto. Insulti e minacce: “Sono stati scritti soprattutto… - zazoomblog : Gaia Nanni l’auto dell’attrice vandalizzata dopo il post sull’aborto. Insulti e minacce: “Sono stati scritti soprat… -

GenovaToday

Leggi anche > Gaia Nanni,l'auto dell'attrice dopo il post sull'. 'Bastarda, hai ucciso una vita' Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha prelevato due boccette della sostanza in ...Leggi anche > Gaia Nanni,l'auto dell'attrice dopo il post sull'. 'Bastarda, hai ucciso una vita' L'episodio è accaduto in via Leonardo Fibonacci, a Firenze , a pochi metri dallo ... I manifesti ProVita contro l'aborto nel Tigullio tra polemiche e atti vandalici L’attrice fiorentina aveva raccontato il difficile percorso dell’interruzione della sua gravidanza, ma è stata aggredita sui social. Soprattutto dalle donne ...Ha tentato di scappare in monopattino dalla polizia e mentre si allontanava dagli agenti si è infilato alcune dosi di cocaina in bocca. L'uomo, poi, un cittadino tunisino di 27 ...