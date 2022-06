Viaggio tra i rifiuti, così si combatte l’inciviltà (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis ed Erika Noschese Se Domenico Modugno, il monnezzaro di “Che cosa sono le nuvole?” il 4 episodio del film Capriccio all’Italiana, firmato da Pier Paolo Pasolini, avesse dovuto gettare oggi le due marionette Jago (Totò) e Otello (Ninetto Davoli), come avrebbe dovuto fare, ieri avrebbe potuto raccoglierli? Sarebbe stato multato? Ebbene, sul finale del cortometraggio, i due fantocci rimangono incantati a guardare le nuvole e, senza riuscire a capire cosa siano, contemplano la “straziante, meravigliosa bellezza del creato”. Se vogliamo continuare a contemplare le nuvole, godere della natura, degli animali, del mare, dei boschi, delle bellezze che l’uomo ha creato, dei luoghi in cui viviamo, bisogna fare un passo consapevole, sicuro, verso una scelta ecologica. Tutto inizia dalla famiglia, dalla propria casa, dalla nostra piccola società, dal rispetto della res publica, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis ed Erika Noschese Se Domenico Modugno, il monnezzaro di “Che cosa sono le nuvole?” il 4 episodio del film Capriccio all’Italiana, firmato da Pier Paolo Pasolini, avesse dovuto gettare oggi le due marionette Jago (Totò) e Otello (Ninetto Davoli), come avrebbe dovuto fare, ieri avrebbe potuto raccoglierli? Sarebbe stato multato? Ebbene, sul finale del cortometraggio, i due fantocci rimangono incantati a guardare le nuvole e, senza riuscire a capire cosa siano, contemplano la “straziante, meravigliosa bellezza del creato”. Se vogliamo continuare a contemplare le nuvole, godere della natura, degli animali, del mare, dei boschi, delle bellezze che l’uomo ha creato, dei luoghi in cui viviamo, bisogna fare un passo consapevole, sicuro, verso una scelta ecologica. Tutto inizia dalla famiglia, dalla propria casa, dalla nostra piccola società, dal rispetto della res publica, ...

ilpost : Varie grandi aziende tra cui Disney, Netflix e Google pagheranno le spese di viaggio alle lavoratrici che vogliano… - _Carabinieri_ : Un viaggio nel tempo tra l'incanto delle favole per la Banda dei #Carabinieri, scelta per esibirsi a Montecarlo in… - fattoquotidiano : Se siete preoccupati nel vedere che la sanità pubblica soccombe alla logiche del business, stasera non guardate… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Lanciato il primo satellite pioniere, grande quanto un forno a microonde e del peso di 25 chili, destinato a esplorare l'… - Giovyfh : Si sente spesso dire 'siamo tornati nel #Medioevo' ma siamo sicuri che sia un'affermazione corretta? Quell'epoca lu… -