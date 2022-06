Uomini e Donne, una storica coppia entra nella Casa del GF Vip? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ogni anno gli autori del Grande Fratello Vip attingono a piene mani dai protagonisti di Uomini e Donne, e negli ultimi anni sono tanti gli ex tronisti o ex corteggiatori entrati nella Casa di Cinecittà, da Sossio Aruta ad Andrea Zelletta, da Sophie Codegoni a Alessandro Basciano. Niente di strano dune se anche il GF Vip 7 avrà la sua “quota Uomini e Donne”. Ma stavolta Alfonso Signorini ha puntato più in alto e vuole far entrare la (ex) coppia per eccellenza, la più famosa e amata anche ora a distanza di anni dalla rottura, ovvero quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Uomini e Donne, è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ogni anno gli autori del Grande Fratelloattingono a piene mani dai protagonisti di, e negli ultimi anni sono tanti gli ex tronisti o ex corteggiatoritidi Cinecittà, da Sossio Aruta ad Andrea Zelletta, da Sophie Codegoni a Alessandro Basciano. Niente di strano dune se anche il GF7 avrà la sua “quota”. Ma stavolta Alfonso Signorini ha puntato più in alto e vuole farre la (ex)per eccellenza, la più famosa e amata anche ora a distanza di anni dalla rottura, ovvero quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti., è ...

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - adelepatti : RT @PerSpesso: Perché è solo la parola donna che va ridefinita? Perché non uomo? Perché le donne non possono essere menzionate mentre gli u… - gabriele_m88 : @matteo_ottoz @LeonardoPanetta A me fanno paura,sono peggio degli uomini. Possono fare tutto quello che vogliono ta… -