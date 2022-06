Ultime Notizie – Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Arrestato in flagranza mentre accoltellava un uomo nel quartiere Lazzaretto di Seregno (Monza). L’aggressore, un 50enne che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato visto da un carabiniere in borghese mentre sferrava i fendenti al braccio destro e alla gola di un 49enne brianzolo. Il militare è intervenuto disarmando l’uomo. Ma a dare manforte al 50enne è arrivato un 41enne, anche lui armato di coltello, che insieme all’amico ha minacciato verbalmente e fisicamente il carabiniere. A sbloccare la situazione è stato un altro militare libero dal servizio che realizzano quanto stava accadendo, è intervenuto immobilizzando il 50enne mentre l’altro aggressore ha desistito gettando a terra il coltello che aveva in mano. Entrambi sono stati arrestati e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Arrestato inmentreva unnel quartiere Lazzaretto di Seregno (). L’aggressore, un 50enne che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato visto da un carabiniere in borghese mentre sferrava i fendenti al braccio destro edi un 49enne brianzolo. Il militare è intervenuto disarmando l’. Ma a dare manforte al 50enne è arrivato un 41enne, anche lui armato di coltello, che insieme all’amico ha minacciato verbalmente e fisicamente il carabiniere. A sbloccare la situazione è stato un altro militare libero dal servizio che realizzano quanto stava accadendo, è intervenuto immobilizzando il 50enne mentre l’altro aggressore ha desistito gettando a terra il coltello che aveva in mano. Entrambi sono stati arrestati e ...

