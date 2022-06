Tuffi, GIOVANI D’ARGENTO! Chiara Pellacani e Matteo Santoro sul podio mondiale nel sincro 3 metri misto, oro alla Cina (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sì, è tutto vero. I Mondiali 2022 di Budapest degli sport acquatici continuano a riservare graditissime sorprese all’Italia. Nel giorno dello show del nuoto di fondo, con l’uno-due della 10 km maschile firmato da Gregorio Paltrinieri e da Domenico Acerenza, i Tuffi erano chiamati a dare una risposta a chi si attendeva una medaglia da questa spedizione. Missione compiuta, il caso di dirlo, e a centrare l’obiettivo è stata la “baby coppia” formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro, 19 anni lei e 15 anni lui. Dopo che l’anno passato agli Europei e sempre nella Duna Arena della capitale magiara, alla prima gara internazionale si erano laureati campioni d’Europa dal trampolino synchro mixed da tre metri, è arrivata la conferma a livello iridato. La “Giovine Italia” ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sì, è tutto vero. I Mondiali 2022 di Budapest degli sport acquatici continuano a riservare graditissime sorprese all’Italia. Nel giorno dello show del nuoto di fondo, con l’uno-due della 10 km maschile firmato da Gregorio Paltrinieri e da Domenico Acerenza, ierano chiamati a dare una risposta a chi si attendeva una medaglia da questa spedizione. Missione compiuta, il caso di dirlo, e a centrare l’obiettivo è stata la “baby coppia” formata da, 19 anni lei e 15 anni lui. Dopo che l’anno passato agli Europei e sempre nella Duna Arena della capitale magiara,prima gara internazionale si erano laureati campioni d’Europa dal trampolino synchro mixed da tre, è arrivata la conferma a livello iridato. La “Giovine Italia” ha ...

Pubblicità

OA_Sport : #TUFFI GIOVANI D’ARGENTO! Chiara Pellacani e Matteo Santoro sul podio mondiale nel sincro 3 metri misto, oro alla C… - Modsun231 : Che gara, non mi gasavo così dai tempi della Cagnotto! Secondi solo alla Cina, che nei tuffi padroneggia da anni, d… - ANDREAESCIT : molto interessante questa finale eh, tante ragazze giovani e Chiara Pellacani ha fatto tre tuffi esemplari per ora ?? #FINABudapest2022 - brontolodesign : @Ile940 Vero...o trovi dei talenti naturali come Tania o è dura far crescere i giovani con gli investimenti fatti sui tuffi - whiteblossom16 : È bello notare che l'età media dei giudici di tuffi ai mondiali di Budapest è molto simile all'età media dei giudic… -