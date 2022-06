«Tre mesi fa sembrava impossibile. Non potrei essere più orgogliosa di te» ha scritto l'imprenditrice dopo il concerto del rapper (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giorno dopo il concerto LoveMI, Chiara Ferragni non può che dedicare il suo primo post social al marito Fedez. Che durante l’evento organizzato proprio dal rapper per sostenere l’associazione Amici di Tog, si è preso un momento tutto per sé sul palco. Cinque minuti per ringraziare i medici che l’hanno operato dopo la scoperta del tumore al pancreas e sua moglie, la persona che gli è stata sempre accanto. E oggi l’imprenditrice digitale non potrebbe essere più orgogliosa del marito e del suo ritorno alla vita. Love Mi: i cantanti sul palco del concerto di Fedez guarda le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giornoilLoveMI, Chiara Ferragni non può che dedicare il suo primo post social al marito Fedez. Che durante l’evento organizzato proprio dalper sostenere l’associazione Amici di Tog, si è preso un momento tutto per sé sul palco. Cinque minuti per ringraziare i medici che l’hanno operatola scoperta del tumore al pancreas e sua moglie, la persona che gli è stata sempre accanto. E oggi l’digitale non potrebbepiùdel marito e del suo ritorno alla vita. Love Mi: i cantanti sul palco deldi Fedez guarda le ...

Pubblicità

UKRinIT : “Sono Sofia, sono ucraina. Ho perso il braccio, mia madre e il mio gatto a Bucha. Sono una dei 910 bambini che hann… - matteosalvinimi : Il taglio delle tasse dovrà essere importante, non meno di 10 miliardi, e destinato totalmente a lavoratrici e lavo… - mannocchia : consigli di visione [Quattro mesi, tre settimane, due giorni, Cristian Mungiu, 2007] - psychojocker : RT @pierpi13: C'era una volta la vacanza estiva che durava dai due ai tre mesi. Aveva un nome obsoleto ed in disuso, 'la villeggiatura'. T… - BenedettaPetru6 : @dadonsky74 Vivo a Roma! Non piove da più di tre mesi! Che ve devo di? Beati voi! Non esco per il caldo!solo per l'essenziale! -