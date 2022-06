Travis Barker, ricoverato d'urgenza il batterista dei Blink 182. La figlia: 'Pregate per lui' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Travis Barker batterista dei Blink 182 è stato portato in ospedale, al Cedars - Sinai di Los Angeles dopo essersi sentito male. Il 46enne britannico, recentemente sposo di Kourtney Kardashian, è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)dei182 è stato portato in ospedale, al Cedars - Sinai di Los Angeles dopo essersi sentito male. Il 46enne britannico, recentemente sposo di Kourtney Kardashian, è stato ...

Pubblicità

telodogratis : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale - StraNotizie : Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale - LocalPage3 : Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale - italiaserait : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale - cristinamarrai : RT @e_Avversi: Travis Barker dei Blink 182 ricoverato d’urgenza in ospedale. La figlia: “Pregate per lui”. La band è stata tra i primi a ri… -