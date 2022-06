Transizione è un’equazione Un bilancio dall’assemblea di Assocarta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le politiche energetiche e la decarbonizzazione devono seguireche tenga in considerazione le filiere industriali e i lavoratori. Questa una delle affermazioni del ministro Cingolani in occasione dell’Assemblea di Elettricità Futura del 21 giugno scorso. Forse, la più interessante, che ha implicitamente guidato anche l’Assemblea pubblica diche si è tenuta il 24 giugno presso l’Associazione Civita a Roma, dal titolo “Energie per la”. In questo contesto, al concetto alto che alladeve seguireche consideri filiere industriali e lavoratori, è stato aggiunto che se ciò non avviene… c’è il rischio che tutto si riduca ad una forma di giardinaggio! Ma andiamo con ordine. Il programma dell’Assemblea pubblica prevedeva innanzi tutto la presentazione ...