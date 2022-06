Traffico Roma del 29-06-2022 ore 14:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento sulla Pontina incidente in uscita da Roma abbiamo code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia in diminuito il Traffico sul litorale ora con pochi rallentamenti è aperta la via Ardeatina tra Tor Marancia in via di Vigna Murata in precedenza chiusa per alberi strada tra via Viggiano e via della Fotografia festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica e del Parco Schuster deviato il Traffico proveniente dalla Viale Giustiniano e tra l’ostiense Marconi in questo periodo lavori notturni sul ponte dell’ industria con chiusura al Traffico In entrambe le direzioni dettagli di queste di altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento sulla Pontina incidente in uscita daabbiamo code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia in diminuito ilsul litorale ora con pochi rallentamenti è aperta la via Ardeatina tra Tor Marancia in via di Vigna Murata in precedenza chiusa per alberi strada tra via Viggiano e via della Fotografia festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica e del Parco Schuster deviato ilproveniente dalla Viale Giustiniano e tra l’ostiense Marconi in questo periodo lavori notturni sul ponte dell’ industria con chiusura alIn entrambe le direzioni dettagli di queste di altre notizie nel sito ...

Pubblicità

LuceverdeRadio : ???? #Treni - Linea AV Firenze-Roma ??Traffico rallentato > #Roma per segnalazione di un #incendio nei pressi della… - Cami71Michele : @paologerbaudo Troppo divertente. Come la tecnologia se non la pensi bene... Poi vatti a fidare dell'auto che guida… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma – Firenze (direzione Roma), dalle ore 14:0… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #VeicoloInPanne - Via Litoranea ?????? #traffico rallentato altezza del Cancello 6 #Luceverde #Lazio - lukesky95199961 : RT @MicheleGalvani: A #Roma stiamo avanti. Al posto dei vigili in strada abbiamo i #rifiuti a dirigere il traffico. -

Roma, ambientalisti bloccano il Gra ...il motivo che ha spinto gli attivisti di Ultima Generazione a bloccare di nuovo il Gra di Roma nel ... uno di noi ha rallentato il traffico, suonando un fischietto e invitando con la mano gli ... Intesa per sviluppo ferrovia Foligno - Perugia - Terontola ... che include anche l'aeroporto internazionale San Francesco, ai nodi di Roma e Firenze. La Regione ... al servizio anche del centro fieristico di Bastia, volta anche alla riduzione del traffico in ... RomaDailyNews Ancora un blocco sul Raccordo, attivisti strattonati. Il tassista: “Scendi dal cofano o ti sfondo” Questa mattina ancora un blocco stradale sul Grande Raccordo Anulare degli attivisti di Ultima Generazione, il gruppo che pratica la disobbedienza civile e la lotta non violenta per chiedere al govern ... Bilico incastrato a Grandate, traffico nel caos Ennesimo bilico incastrato a Grandate. Bilico incastrato a Grandate, traffico nel caos L'episodio è successo oggi, mercoledì 29 giugno 2022. Il mezzo è rimasto incastrato tra via Dante e via Roma, per ... ...il motivo che ha spinto gli attivisti di Ultima Generazione a bloccare di nuovo il Gra dinel ... uno di noi ha rallentato il, suonando un fischietto e invitando con la mano gli ...... che include anche l'aeroporto internazionale San Francesco, ai nodi die Firenze. La Regione ... al servizio anche del centro fieristico di Bastia, volta anche alla riduzione delin ... Traffico Roma del 29-06-2022 ore 14:30 - RomaDailyNews Questa mattina ancora un blocco stradale sul Grande Raccordo Anulare degli attivisti di Ultima Generazione, il gruppo che pratica la disobbedienza civile e la lotta non violenta per chiedere al govern ...Ennesimo bilico incastrato a Grandate. Bilico incastrato a Grandate, traffico nel caos L'episodio è successo oggi, mercoledì 29 giugno 2022. Il mezzo è rimasto incastrato tra via Dante e via Roma, per ...