Test sui 100 metri per Jacobs: prima dei Mondiali l’obiettivo è stupire (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il campione olimpico Marcell Jacobs e due delle azzurre più in forma del momento: Elena Vallortigara e Ayomide Folorunso. Stoccolma è l’ultima tappa di Diamond League prima dei Mondiali di Eugene, la rampa di lancio per tre azzurri verso l’appuntamento più atteso dell’anno. Giovedì sera il Bauhaus-Galan riporta in pista l’oro di Tokyo dei 100 metri, a cinque giorni dal 10.12 degli Assoluti di Rieti (dopo il 10.17 della batteria) con cui rientrava dall’infortunio muscolare. È il Test finale prima della partenza per l’Oregon dove è atteso dalle batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio. L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in pista alle 20.15 nella capitale svedese, opposto ad avversari di buon livello, ma non di primissima fascia: tra loro, l’unico in grado di scendere sotto i dieci ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il campione olimpico Marcelle due delle azzurre più in forma del momento: Elena Vallortigara e Ayomide Folorunso. Stoccolma è l’ultima tappa di Diamond Leaguedeidi Eugene, la rampa di lancio per tre azzurri verso l’appuntamento più atteso dell’anno. Giovedì sera il Bauhaus-Galan riporta in pista l’oro di Tokyo dei 100, a cinque giorni dal 10.12 degli Assoluti di Rieti (dopo il 10.17 della batteria) con cui rientrava dall’infortunio muscolare. È ilfinaledella partenza per l’Oregon dove è atteso dalle batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio. L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in pista alle 20.15 nella capitale svedese, opposto ad avversari di buon livello, ma non di primissima fascia: tra loro, l’unico in grado di scendere sotto i dieci ...

