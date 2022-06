Sondaggi elettorali Swg, è crollo per il Movimento 5 Stelle. Ora è all’11,5% (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cominciano ad essere molto evidenti le conseguenze dello strappo di Luigi Di Maio, che ha abbandonato in modo piuttosto improvviso il Movimento 5 Stelle. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg il M5S perde un intero punto in soli sette giorni portandosi a un minimo storico, l’11,5%. Sono ormai lontanissimi i primi due partiti, tra l’altro entrambi in ascesa di tre decimali, Fratelli d’Italia e il Pd, che sono arrivati al 23,4% e al 21,6% rispettivamente. In discesa anche la Lega, che cala al di sotto del 15% per la prima volta, al 14,7%. I due partiti protagonisti del governo giallo-verde del 2018, che allora arrivavano al 50%, oggi insieme sono solo al 26,2%. Tra le altre formazione si registrano leggeri cali per Forza Italia, che va dal 7,4% al 7,2%, e Azione e +Europa, che ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cominciano ad essere molto evidenti le conseguenze dello strappo di Luigi Di Maio, che ha abbandonato in modo piuttosto improvviso il. Secondo gli ultimidi Swg il M5S perde un intero punto in soli sette giorni portandosi a un minimo storico, l’11,5%. Sono ormai lontanissimi i primi due partiti, tra l’altro entrambi in ascesa di tre decimali, Fratelli d’Italia e il Pd, che sono arrivati al 23,4% e al 21,6% rispettivamente. In discesa anche la Lega, che cala al di sotto del 15% per la prima volta, al 14,7%. I due partiti protagonisti del governo giallo-verde del 2018, che allora arrivavano al 50%, oggi insieme sono solo al 26,2%. Tra le altre formazione si registrano leggeri cali per Forza Italia, che va dal 7,4% al 7,2%, e Azione e +Europa, che ...

