Siena, Al via il Palio di luglio dopo due anni di stop per la pandemia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grandissima attesa ed emozione per il ritorno della Festa dei senesi: il Palio. Sono iniziati oggi i 4 giorni di avvicinamento alla carriera dedicata il prossimo 2 luglio alla Madonna di Provenzano che salvò Siena dalla peste. dopo i due anni di stop forzato per il rispetto della normativa Covid in caso di assembramenti, una piazza gremita dai 10 popoli che correranno per il Palio di luglio 2022 e non solo. L’attesa e l’emozione di vedere ancora una volta una delle manifestazioni più note e amate al mondo tornare al suo normale svolgimento è un po’ ridare a Siena la sua vita. In fondo come diceva il compianto collega Paolo Fraiese, che lo ha lungo commentato: “Il Palio è una metafora, è lo specchio della vita e della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grandissima attesa ed emozione per il ritorno della Festa dei senesi: il. Sono iniziati oggi i 4 giorni di avvicinamento alla carriera dedicata il prossimo 2alla Madonna di Provenzano che salvòdalla peste.i duediforzato per il rispetto della normativa Covid in caso di assembramenti, una piazza gremita dai 10 popoli che correranno per ildi2022 e non solo. L’attesa e l’emozione di vedere ancora una volta una delle manifestazioni più note e amate al mondo tornare al suo normale svolgimento è un po’ ridare ala sua vita. In fondo come diceva il compianto collega Paolo Fraiese, che lo ha lungo commentato: “Ilè una metafora, è lo specchio della vita e della ...

Pubblicità

coppiavventura : PALIO DI SIENA 2022 / Assegnazione Cavalli - Merrima40257784 : @Luca_Fantuzzi @2631925 Volendo possiamo interrogarci sui 16 negozi di abbigliamento, i 16 fast food, i 16 negozi d… - venti4ore : Siena, continuano i lavori di miglioramento infrastrutturale in via Cozzarelli - venti4ore : Siena, continua il miglioramento infrastrutturale in via Cozzarelli - SIENANEWS : Il soccorritore della Misericordia spiega il Raccatta-fantino: 'In 15 secondi dobbiamo portare via il ragazzodalla… -