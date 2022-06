Siccità, il mare risale dentro il Po: cuneo salino a 30 km dal delta, quota record. “Aumentano i prelievi, non si rispettano le decisioni prese” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le piogge sono state “molto utili” a breve termine ma non risolvono “il problema del pesantissimo deficit esistente”. Più banalmente: “Lo spostano in avanti di una decina di giorni”. Anche perché nel frattempo il cuneo salino – l’avanzamento del mare nel mare nel delta – è a oltre 30 chilometri, una quota record. L’emergenza del fiume Po resta insomma grave, le portate sono ancora molto basse e il prelievo idrico non è stato ridotto del 20%, come richiesto settimane fa. È questa la sintesi dell’Osservatorio sul Po, tornato a riunirsi oggi. E il segretario dell’Autorità di bacino, Meuccio Berselli, avverte: “Problema solo rimandato di 10 giorni se non si rispetteranno le misure decise”. Berselli si è lamentato dell’atteggiamento assunto dopo l’allarme lanciato negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le piogge sono state “molto utili” a breve termine ma non risolvono “il problema del pesantissimo deficit esistente”. Più banalmente: “Lo spostano in avanti di una decina di giorni”. Anche perché nel frattempo il– l’avanzamento delnelnel– è a oltre 30 chilometri, una. L’emergenza del fiume Po resta insomma grave, le portate sono ancora molto basse e il prelievo idrico non è stato ridotto del 20%, come richiesto settimane fa. È questa la sintesi dell’Osservatorio sul Po, tornato a riunirsi oggi. E il segretario dell’Autorità di bacino, Meuccio Berselli, avverte: “Problema solo rimandato di 10 giorni se non si rispetteranno le misure decise”. Berselli si è lamentato dell’atteggiamento assunto dopo l’allarme lanciato negli ...

