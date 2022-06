Romelu Lukaku torna all’Inter: l’attaccante belga è a Milano. “Sono contento di essere qui” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima ancora che mettesse piede a Milano, sui social network era già esplosa la festa. Intorno alle 6 di mercoledì 29 giugno, Romelu Lukaku sorvolava il capoluogo lombardo e ha pensato bene di farlo sapere ai suoi fan, postando una foto del paesaggio urbano su Instagram. Il centravanti belga ha così regalato un’alba nerazzurra ai tifosi, nel giorno che sancirà il suo definitivo ritorno all’Inter. Atterrato all’aeroporto di Linate intorno alle 6.30, si è subito fermato a parlare con due sostenitori. “Sono troppo contento di essere qui”, ha dichiarato. l’attaccante belga ha svolto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e poi si è spostato al Palazzo Coni per l’idoneità sportiva. In via Piranesi, dove si sottoporrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima ancora che mettesse piede a, sui social network era già esplosa la festa. Intorno alle 6 di mercoledì 29 giugno,sorvolava il capoluogo lombardo e ha pensato bene di farlo sapere ai suoi fan, postando una foto del paesaggio urbano su Instagram. Il centravantiha così regalato un’alba nerazzurra ai tifosi, nel giorno che sancirà il suo definitivo ritorno. Atterrato all’aeroporto di Linate intorno alle 6.30, si è subito fermato a parlare con due sostenitori. “troppodiqui”, ha dichiarato.ha svolto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e poi si è spostato al Palazzo Coni per l’idoneità sportiva. In via Piranesi, dove si sottoporrà ...

Pubblicità

OptaPaolo : 0.67 - La media gol di Romelu #Lukaku con la maglia dell'Inter (64 reti in 95 presenze), la migliore mai avuta in c… - SimoneTogna : Domani fila per le visite in casa #Inter: prima toccherà a Kristjan #Asllani, poi sarà la volta di Romelu #Lukaku. - tvdellosport : ???? INTER, LUKAKU DAY Sempre più tifosi attendono l’arrivo di Romelu Lukaku all’Humanitas per le visite mediche.… - Sneijderismo : RT @fcin1908it: #Inter, Romelu #Lukaku arriva all'Humanitas per la prima parte delle visite mediche ???? #Fcinter1908 - Dalla_SerieA : Lukaku-Inter, sui social è festa nerazzurra - -