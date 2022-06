Palermo Brunori, incontro con la Juventus per chiudere l’affare: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Palermo e Juventus si sono incontrati per parlare di Brunori: chiusura vicina per l’attaccante che ha trascinato i rosanero in B Il Palermo sogna il colpo Brunori che sarebbe una conferma dopo il prestito in questa stagione da record per l’attaccante. C’è stato per l’appunto un incontro tra Castagnini e la dirigenza della Juventus per provare a trovare la quadratura e chiudere l’affare. Probabile che il tutto venga definito dopo il closing del City Group con i siciliani. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)si sono incontrati per parlare di: chiusura vicina per l’attaccante che ha trascinato i rosanero in B Ilsogna il colpoche sarebbe una conferma dopo il prestito in questa stagione da record per l’attaccante. C’è stato per l’appunto untra Castagnini e la dirigenza dellaper provare a trovare la quadratura e. Probabile che il tutto venga definito dopo il closing del City Group con i siciliani. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

romeoagresti : ?? #Zanimacchia: la cessione alla #Cremonese attorno ai 3 milioni è ben indirizzata ma manca ancora qualcosina ?? C… - GiovaAlbanese : #Castagnini confermato nel ruolo di direttore sportivo del #Palermo: era solo un passaggio formale dovuto. Ora il p… - GiovaAlbanese : Il City Group ha deciso: la prima trattativa di #calciomercato sarà per Matteo #Brunori, 5 milioni per la #Juventus… - CalcioNews24 : Il #Palermo accelera per #Brunori ?? - infoitsport : Brunori-Palermo, si fa Di Tacchio a Terni Meroni al Cosenza -