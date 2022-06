Nba Finals 2022 | ascolti record per Warriors-Celtics negli Stati Uniti | +24% rispetto al 2021

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nielsen ha comunicato il dettaglio deglidelle NBAtra i Golden Statee i Boston, cheha incollato davanti agli schermi il 24% di spettatori in piùalle. In particolare la decisiva gara-6 per la vittoria di Curry e compagni è stata vista da quasi 14 milioni di telespettatori. Nel complesso la serie ha totalizzato una media di 12,3 milioni di spettatori, battendo i 9,91 milioni di spettatori della serie Milwaukee-Phoenix dell’anno prima. Numeri importanti per il network ABC, che ha trasmesso anche le finali di Stanley Cup per la NHL: la prima partita tra Colorado e Tampa Bay è stata vista da 4,2 milioni di persone. ...

