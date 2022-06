L’ultima telefonata Macron-Putin prima dell’invasione in Ucraina, l’accordo sul vertice con Biden e le bugie sulle truppe al confine (Di mercoledì 29 giugno 2022) A quattro giorni dall’invasione russa in Ucraina, la telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin si era svolta con toni che, riletti oggi, appaiono surreali per quanto distesi e cordiali, dopo un inizio indubbiamente più teso. Nel testo integrale pubblicato dal Foglio in Italia, Putin si dice disponibile al dialogo sulla questione Ucraina. Al punto anche di voler accelerare un incontro con Joe Biden, con la mediazione di Macron che insiste perché innanzitutto la «situazione sia sotto controllo». Era il 20 febbraio scorso, Putin garantiva che le esercitazioni militari al confine con l’Ucraina «stavano andando secondo i piani», assicurando che sarebbero finite ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) A quattro giorni dall’invasione russa in, latra il presidente francese Emmanuele quello russo Vladimirsi era svolta con toni che, riletti oggi, appaiono surreali per quanto distesi e cordiali, dopo un inizio indubbiamente più teso. Nel testo integrale pubblicato dal Foglio in Italia,si dice disponibile al dialogo sulla questione. Al punto anche di voler accelerare un incontro con Joe, con la mediazione diche insiste perché innanzitutto la «situazione sia sotto controllo». Era il 20 febbraio scorso,garantiva che le esercitazioni militari alcon l’«stavano andando secondo i piani», assicurando che sarebbero finite ...

