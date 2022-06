LoveMi | Chiara Ferragni si commuove per il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax

(Di mercoledì 29 giugno 2022)e J-Ax hanno fatto pace e sono tornati a suonare insieme suldi: l'evento ha commosso anche, mischiata tra il pubblico in prima fila. La reunion die J-Ax sulha commosso: la pace è stata festeggiata durante, l'evento benefico organizzato dai due cantanti in Piazza Duomo al quale hanno partecipato numerosi artisti. Il concerto, trasmesso su Italia 1, è stato presentato da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato.è stato ufficializzato lo scorso 23 maggio, il giorno primae J-Ax avevano pubblicato su Instagram un post in cui annunciavano, per la gioia dei fan, di aver fatto pace. Il ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - RadioItalia : Fedez e Chiara ?? La dedica dell’artista durante “Love Mi”, il concerto solidale organizzato insieme all’amico rit… - this_isme_22 : RT @italbguy: La facilità con cui stasera Chiara è passata da piangere come una fontana, a ridere a crepapelle, a cantare a squarciagola fi… - this_isme_22 : RT @_trasilenzi_: Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton. #LoveMi #ferragnez - BombaceRiccardo : RT @eu_phoriaa_: Chiara Ferragni e Fedez sono letteralmente la favola moderna che ci insegna che nonostante tutto il vero amore, tra alti e… -

La reunion di Fedez e J - Ax sul palco ha commossoFerragni : la pace è stata festeggiata durante, l'evento benefico organizzato dai due cantanti in Piazza Duomo al quale hanno partecipato numerosi artisti. Il concerto, trasmesso su ......che hanno portato alla rottura del sodalizio professionale e dell'amicizia con il marito di...per ricucire lo ha fatto Federico che ha contattato J - Ax per proporgli di prendere parte al...Sono diventate virali Valentina Ferragni e Chiara Biasi per l’inquadratura di pochi secondi durante il concerto LoveMi in piazza Duomo a ...Fedez e J-Ax hanno fatto pace e sono tornati a suonare insieme sul palco di LoveMi: l'evento ha commosso anche Chiara Ferragni, mischiata tra il pubblico in prima fila. La reunion di Fedez e J-Ax sul ...