Legambiente, Campania maglia nera per reati contro mare e coste (Di mercoledì 29 giugno 2022) Legambiente: con quasi 21 illeciti al giorno e 3.630 persone arrestate o denunciate, la Campania si conferma a livello nazionale alla guida delle aggressioni all’ecosistema marino. Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Dagli illeciti penali a quelli amministrativi, quest’anno, per la prima volta, Legambiente presenta un quadro Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 giugno 2022): con quasi 21 illeciti al giorno e 3.630 persone arrestate o denunciate, lasi conferma a livello nazionale alla guida delle aggressioni all’ecosistema marino. Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Dagli illeciti penali a quelli amministrativi, quest’anno, per la prima volta,presenta un quadro

Pubblicità

ilgiornalelocal : #Legambiente, #Campania maglia nera per #mare illegale - salernonotizie : Legambiente: Campania maglia nera per mare illegale tra cemento e abusivismo edilizio - ONDANEWSweb : Ecosistema marino. Alla Campania maglia nera nella classifica 'Mare Nostrum' di Legambiente -… - ANSACampania : Legambiente, Campania maglia nera per mare illegale - corrmezzogiorno : #Napoli Legambiente: Campania al primo posto per i reati contro il mare -