Lazio, in difesa piace Gila del Real Madrid: le ultime

La Lazio sorprende tutti ed è vicina a chiudere per Mario Gila del Real Madrid: il difensore è l'obiettivo dei biancocelesti Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la Lazio starebbe pensando a Mario Gila per la difesa. Il centrale dal Real Madrid, dopo l'esordio contro l'Espanyol, è pronto a una nuova avventura nel campionato italiano. Prestito con diritto di riscatto la formula del possibile trasferimento.

