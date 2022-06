Laver Cup 2022, potrebbe esserci anche Djokovic: “Sarebbe un’opportunità unica” (Di mercoledì 29 giugno 2022) È notizia di oggi la partecipazione di Andy Murray all’edizione 2022 della Laver Cup, che si disputerà a Londra dal 23 al 25 settembre. Ma lo scozzese, che affiancherà Nadal e Federer, potrebbe non essere infatti l’unica sospresa. Novak Djokovic si è infatti espresso in questo modo durante la conferenza stampa post-match quest’oggi a Wimbledon: “Il mio agente è in contatto con gli organizzatori della Laver Cup. Prenderemo una decisione dopo Wimbledon. Sarebbe un’opportunità unica”. Nel caso il tennista serbo decidesse di giocare nella capitale inglese, avremmo per la prima volta in Laver Cup impegnati tutti e quattro i “fab 4” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) È notizia di oggi la partecipazione di Andy Murray all’edizionedellaCup, che si disputerà a Londra dal 23 al 25 settembre. Ma lo scozzese, che affirà Nadal e Federer,non essere infatti l’sospresa. Novaksi è infatti espresso in questo modo durante la conferenza stampa post-match quest’oggi a Wimbledon: “Il mio agente è in contatto con gli organizzatori dellaCup. Prenderemo una decisione dopo Wimbledon.”. Nel caso il tennista serbo decidesse di giocare nella capitale inglese, avremmo per la prima volta inCup impegnati tutti e quattro i “fab 4” SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #LaverCup, potrebbe esserci anche #Djokovic al fianco di #Federer, #Nadal e #Murray: 'Sarebbe un'opportunità unica' - RedGiorgio81 : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic potrebbe partecipare alla Laver Cup: 'Il mio agente è in contatto con gli organizzatori della Laver Cup. Prend… - VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic potrebbe partecipare alla Laver Cup: 'Il mio agente è in contatto con gli organizzatori della Laver Cup. Prend… - VaneGenevieve : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic potrebbe partecipare alla Laver Cup: 'Il mio agente è in contatto con gli organizzatori della Laver Cup. Prend… - sluchetti : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic potrebbe partecipare alla Laver Cup: 'Il mio agente è in contatto con gli organizzatori della Laver Cup. Prend… -