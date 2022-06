La lettera di Marco Bianchi alla madre di Willy Monteiro: “Non siamo stati io e mio fratello” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”. La lettera, lunghissima, che Marco Bianchi scrive all’Adnkronos dal carcere di Viterbo dove è recluso con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte insieme a suo fratello Gabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, è rivolta al pubblico “influenzato”, a suo dire, fin dall’inizio dalla descrizione che di loro è stata fatta dai media e che, sottolinea più volte, avrebbe guidato l’iter processuale. Per lui e suo fratello il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo, per gli altri due 24 anni di reclusione. In vista ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”. La, lunghissima, chescrive all’Adnkronos dal carcere di Viterbo dove è recluso con l’accusa di aver uccisoDuarte insieme a suoGabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, è rivolta al pubblico “influenzato”, a suo dire, fin dall’inizio ddescrizione che di loro è stata fatta dai media e che, sottolinea più volte, avrebbe guidato l’iter processuale. Per lui e suoil pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo, per gli altri due 24 anni di reclusione. In vista ...

