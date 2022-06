Kim Kardashian, jet e baby campeggio per il compleanno della figlia North (Di mercoledì 29 giugno 2022) La primogenita della showgirl, avuta insieme a Kanye West, ha compiuto 9 anni a metà giugno: la mamma le ha organizzato una splendida festa a contatto con la natura, con tantissime attività per divertirsi insieme alle amiche. Dal tiro con l’arco al wakeboard: a Camp North non ci si annoia mai Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) La primogenitashowgirl, avuta insieme a Kanye West, ha compiuto 9 anni a metà giugno: la mamma le ha organizzato una splendida festa a contatto con la natura, con tantissime attività per divertirsi insieme alle amiche. Dal tiro con l’arco al wakeboard: a Campnon ci si annoia mai

Pubblicità

lusurpateur_ : @Surabaya_Johnny @pigriziamoratti @stopaltelevoto Io conosco solo Kim Kardashian - paolaisgolden : Ma adesso si sentono tutti di dover copiare le stronzate sparate la Kim kardashian & co.? - Matthewxbigrom : Non penso che lakaka si sia portato 10 valigie quindi o è dumfries con tutta la sua parentela o kim kardashian - ilariabuffagni : Quanto vorrei essere Kim Kardashian mammamiaaaaaaaaa - ssicuramentee2 : Comunque non capisco perché vada così tanto di moda il fisico palestrato! RAGAZZI.. KIM/KOURTNEY KARDASHIAN, MEGAN… -