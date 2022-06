Pubblicità

TgLa7 : #Mosca minaccia rappresaglie a #Norvegia, accusata di bloccare il transito verso le isole Svalbard - MichelaRoi : RT @TgLa7: #Mosca minaccia rappresaglie a #Norvegia, accusata di bloccare il transito verso le isole Svalbard - Albus961 : RT @TgLa7: #Mosca minaccia rappresaglie a #Norvegia, accusata di bloccare il transito verso le isole Svalbard - _zehentner : La Russia minaccia rappresaglie alla Norvegia (che ci vende gas e che NON ha a che fare con Svezia e Lituania) per… - manuelcristaldi : RT @TgLa7: #Mosca minaccia rappresaglie a #Norvegia, accusata di bloccare il transito verso le isole Svalbard -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... Mosca reagisce Vilnius rischia di restare al buio Roma, 29 giugno 2022 - Dopo il caso di Kaliningrad arriva quello dell'insediamento russo a Barentsburg , nellenorvegesi. Oslo ...... in occasione dell' inaugurazione della mostra 'Sailing the sea of science', che documenta le prime spedizioni alle, a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, alcune guidate da un ... Isole Svalbard, stop a merci per l'insediamento russo. Mosca minaccia Oslo: "Conseguenze" convocato al ministero degli Esteri, è stata consegnata una protesta per quello che è stato denunciato come il blocco “inaccettabile” di navi cargo russe dirette a Spitsbergen, la più grande delle ...Dopo le tensioni per Kaliningrad, ora la Russia protesta per le sanzioni applicate dalla Norvegia al villaggio di minatori russi e ucraini di Barentsburg ...