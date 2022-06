Incendi a Roma, la denuncia dei pompieri: «Noi senza più uomini e autobotti» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma brucia per gli Incendi e i vigili del fuoco restano senza mezzi e uomini. L’edizione Romana di Repubblica racconta che durante i roghi dei giorni scorsi i residenti di Ostia hanno chiesto un intervento alla caserma di via Celli. Dopo aver atteso un’ora si sono presentati ai cancelli e si sono sentiti rispondere che tutti i mezzi erano al lavoro su un altro Incendio ad Ardea. Altri due interventi richiesti lunedì scorso sono stati disertati per lo stesso motivo. Ovvero la mancanza di uomini e mezzi. «Siamo sotto organico di circa 200 unità- denuncia Riccardo Ciofi, il segretario generale Fns Cisl di Roma e Rieti – su 1300 uomini, 1150 sono effettivamente operativi, gli altri 150 sono dislocati in altre sedi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022)brucia per glie i vigili del fuoco restanomezzi e. L’edizionena di Repubblica racconta che durante i roghi dei giorni scorsi i residenti di Ostia hanno chiesto un intervento alla caserma di via Celli. Dopo aver atteso un’ora si sono presentati ai cancelli e si sono sentiti rispondere che tutti i mezzi erano al lavoro su un altroo ad Ardea. Altri due interventi richiesti lunedì scorso sono stati disertati per lo stesso motivo. Ovvero la mancanza die mezzi. «Siamo sotto organico di circa 200 unità-Riccardo Ciofi, il segretario generale Fns Cisl die Rieti – su 1300, 1150 sono effettivamente operativi, gli altri 150 sono dislocati in altre sedi ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, incendi vegetazione: 193 interventi svolti da ieri, 350 #vigilidelfuoco in azione su più fronti. Nelle foto… - Viminale : #Incendi a #Roma, #Lamorgese ringrazia i @vigilidelfuoco per «impegno, sacrificio, e professionalità in una durissi… - fanpage : Ieri pomeriggio Roma era in fiamme: moltissimi gli incendi registrati su tutto il territorio della capitale, oltre… - PPellizzieri : RT @MediasetTgcom24: Incendi a Roma, polizia e vigili del fuoco salvano cani e gatti dalle fiamme #roma - ElGuappo6 : RT @chojin00: @creuscher ah gli incendi a Roma ... bei tempi quando si poteva dare la colpa alla #raggi ... oggi tocca da la colpa ar cardo… -