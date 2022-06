Il Papa: “C’è un apprendistato della fede per tutti. Lo fecero anche Pietro e Paolo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano – C’è un “apprendistato della fede”, “che ha riguardato anche gli apostoli Pietro e Paolo, simile a quello di ognuno di noi. anche noi crediamo che Gesù è il Messia, il Figlio del Dio vivente, ma occorrono tempo, pazienza e tanta umiltà perché il nostro modo di pensare e di agire aderisca pienamente al Vangelo”. A dirlo è Papa Francesco affacciato su un’infuocata piazza San Pietro, gremita da 15mila fedeli per la preghiera dell’Angelus. Una preghiera infrasettimanale perché oggi ricorre la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma. Francesco, ricordando le vicende della vita dei due apostoli martirizzati ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano – C’è un “”, “che ha riguardatogli apostoli, simile a quello di ognuno di noi.noi crediamo che Gesù è il Messia, il Figlio del Dio vivente, ma occorrono tempo, pazienza e tanta umiltà perché il nostro modo di pensare e di agire aderisca pienamente al Vangelo”. A dirlo èFrancesco affacciato su un’infuocata piazza San, gremita da 15milali per la preghiera dell’Angelus. Una preghiera infrasettimanale perché oggi ricorre la Solennità dei Santi, patronicittà di Roma. Francesco, ricordando le vicendevita dei due apostoli martirizzati ...

