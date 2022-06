Filippo Bisciglia | il triste annuncio | ne ha parlato pubblicamente

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sul suo canale Instagram,si è lasciato andare ad un: solo ora ne ha potuto parlare. Un’estate decisamente calda, ma soprattutto un’estate senza il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. A distanza di ben otto anni dalla sua primissima messa in onda, il docu-reality delle coppie di Canale 5 è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

UnaDonna_it : Temptation Island, Filippo Bisciglia deluso? Rompe il silenzio sull’addio al programma... Leggi di più:… - CarlottaGaia : RT @hipsterdelcazzo: “Filippo bisciglia quest’anno, senza temptation island, rientra tra i percettori di reddito di cittadinanza” - Gregnrg : RT @hipsterdelcazzo: “Filippo bisciglia quest’anno, senza temptation island, rientra tra i percettori di reddito di cittadinanza” - hipsterdelcazzo : “Filippo bisciglia quest’anno, senza temptation island, rientra tra i percettori di reddito di cittadinanza” - BaritaliaNews : Temptation Island non va in onda e Filippo Bisciglia sui social si sfoga: 'Fa tanto male' -

Quest'anno, però, il pubblico rimarrà orfano del falò e dell'amore tossico in prima visione: a parlarne ora è lo stesso, che per anni è stato al timone del programma. Temptation ...A rompere il silenzio è. Lo storico conduttore del programma, tramite un post sul suo profilo Instagram , ha deciso di ringraziare i fan che l'hanno supportato e seguito, ...Sul suo canale Instagram, Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad un triste annuncio: solo ora ne ha potuto parlare pubblicamente.Per anni Filippo Bisciglia ha condotto con viva e vibrante soddisfazione (cit.) il programma simbolo dell'estate, Temptation Island. Quest'anno non sarà così.