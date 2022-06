F1, prende forma il calendario 2023: la pausa invernale più lunga porterà ad un anticipo a febbraio? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inizia a prendere sempre più forma la stagione 2023 della Formula Uno. Come scritto nei giorni scorsi, il prossimo campionato potrebbe toccare la quota record di 24 gare con gli inserimenti di Las Vegas e forse Sud Africa, i ritorni di Cina e Qatar, mentre una tra Monte-Carlo e Spa-Francorchamps sarà a rischio. Da questo scenario, tuttavia, bisogna valutare con particolare attenzione anche date e tempistiche dell’annata in arrivo. In questo Mondiale 2022, che si concluderà in largo anticipo rispetto al solito (per non sovrapporsi con i Mondiali di calcio in Qatar che si terranno a novembre e dicembre) l’ultima gara del calendario (il Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina) si disputerà nel fine settimana del 20 novembre. Un anno fa, invece, il clamoroso duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inizia are sempre piùla stagionedella Formula Uno. Come scritto nei giorni scorsi, il prossimo campionato potrebbe toccare la quota record di 24 gare con gli inserimenti di Las Vegas e forse Sud Africa, i ritorni di Cina e Qatar, mentre una tra Monte-Carlo e Spa-Francorchamps sarà a rischio. Da questo scenario, tuttavia, bisogna valutare con particolare attenzione anche date e tempistiche dell’annata in arrivo. In questo Mondiale 2022, che si concluderà in largorispetto al solito (per non sovrapporsi con i Mondiali di calcio in Qatar che si terranno a novembre e dicembre) l’ultima gara del(il Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina) si disputerà nel fine settimana del 20 novembre. Un anno fa, invece, il clamoroso duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si ...

