Empoli Marin, scambio di documenti con il Cagliari: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Empoli accoglie Marin per il centrocampo: in corso lo scambio di documenti con il Cagliari per un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il centrocampista arriva per occupare la casella lasciata libera da Asllani che questa mattina è a Milano per svolgere le visite mediche con l'Inter. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

