Disoccupati in Consiglio Comunale Napoli,slogan e striscioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune centinaia di Disoccupati aderenti alle liste "Movimento 7 novembre" e "Cantiere 167 Scampia", stanno manifestando davanti al palazzo di via Verdi, sede del Consiglio Comunale di Napoli. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune centinaia diaderenti alle liste "Movimento 7 novembre" e "Cantiere 167 Scampia", stanno manifestando davanti al palazzo di via Verdi, sede deldi. ...

Pubblicità

ApportunityIt : Bonus 200 euro per disoccupati: come ottenerlo e quando arriva - Ti Consiglio - GaetanoPuglia : @MT_Meli_ Forse si sta preparando per seguire il consiglio di Brunetta. Ha arruolato i primi 60 Bibitari per la nuo… -