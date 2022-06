Corso di lingua inglese per ottenere le certificazioni di livello A1, A2, B1, B2, C1, C2. L’offerta di JM English (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stai cercando il Corso di lingua inglese migliore per ottenere una certificazione linguistica? Con JM English puoi iscriverti adesso al Corso Certification Goal per usufruire della promo con sconto al 30% e inizi a pagare il tuo Corso di lingua da settembre. Pensi che le sorprese siano finite? No! Perché il Corso comprende anche l’esame L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stai cercando ildimigliore peruna certificazione linguistica? Con JMpuoi iscriverti adesso alCertification Goal per usufruire della promo con sconto al 30% e inizi a pagare il tuodida settembre. Pensi che le sorprese siano finite? No! Perché ilcomprende anche l’esame L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Corso di lingua inglese per ottenere le certificazioni di livello A1, A2, B1, B2, C1, C2. L’offerta di JM English - harryysshands : non so come aiutare il mio cane che ha paura del temporale, trema un sacco e tira fuori la lingua come se avesse co… - sara_xai : @scarafem @kazufiles no, ti consiglio di fare un corso di lingua italiana e comprensione testuale - FormadHoc : Per le #CERTIFICAZIONIdiINGLESE ci sono il #FIRST e per chi vuole vivere e lavorare all'estero, lo #IELTS. Ma ce ne… - AF_Torino : #Estate2022 ???? Vuoi praticare il #francese durante le vacanze? Prova GRATIS #Frantastique 1 MESE ?? corso con micr… -