Compiti per le vacanze, i presidi contrari: “Riposo per gli studenti, niente quaderni. Molti docenti assegnano esercizi, ma è un’esagerazione” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torna, come ormai consuetudine, la polemica sui Compiti per le vacanze agli studenti. La questione è da sempre molto dibattuta. Secondo più indagini nazionali, gli studenti a cui vengono assegnati meno Compiti a casa ottengono voti migliori rispetto ai loro coetanei più carichi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torna, come ormai consuetudine, la polemica suiper leagli. La questione è da sempre molto dibattuta. Secondo più indagini nazionali, glia cui vengono assegnati menoa casa ottengono voti migliori rispetto ai loro coetanei più carichi. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Compiti per le vacanze, i presidi siciliani contrari: “Riposo per gli studenti, niente libri e quaderni. Molti doce… - ProDocente : Compiti per le vacanze, i presidi siciliani contrari: “Riposo per gli studenti, niente libri e quaderni. Molti doce… - rita98129439 : RT @OrOrdituro: Nata in Afghanistan, ha superato brillantemente le scuole elementari a Trieste, aiuta sempre i suoi fratelli a fare i compi… - roso_canino : RT @OrOrdituro: Nata in Afghanistan, ha superato brillantemente le scuole elementari a Trieste, aiuta sempre i suoi fratelli a fare i compi… - BimbePeppe : RT @OrOrdituro: Nata in Afghanistan, ha superato brillantemente le scuole elementari a Trieste, aiuta sempre i suoi fratelli a fare i compi… -