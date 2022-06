Zelensky incontra Sean Penn a Kiev | l’attore e regista sta girando un documentario sull’Ucraina – Video

(Di martedì 28 giugno 2022) “staunsulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell’invasione è stato ae ha visto con i suoi occhi cos’è l’aggressione russa. Il mondo intero sarà presto in grado di vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film., grazie per il supporto del nostro stato e del nostro popolo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdopo avereto. Lo riferisce Ukrinform.si è recato aper la seconda volta durante la guerra.staunsulla guerra ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Zelensky incontra Sean Penn a Kiev, 'Grazie per il sostegno'. L'attore sta lavorando ad un documentario sull'invasi… - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - SkyTG24 : Ucraina, Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev: “Sei il mio eroe”. VIDEO - peppe844 : RT @Adnkronos: #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film'… - GianniVaretto : RT @Adnkronos: #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film'… -

Sean, grazie per il sostegno al nostro stato e al nostro popolo", ha dettoLo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdopo avere incontrato l'attore e regista. Lo riferisce Ukrinform. Sean Penn si è recato a Kiev per la seconda volta durante la guerra. L'...(Agenzia Vista) Kiev, 28 giugno 2022Le immagini dell'incontro a Kiev tra Zelensky e l'attore e regista Sean Penn. "Grazie per il sostegno" ha ..."L'attore e regista Sean Penn sta girando un documentario sulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell'invasione è stato a Kiev e ha visto con i suoi occhi cos'è l'aggressione russa. Il mondo intero ...