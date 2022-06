Woody Allen | Girerò un altro film | forse due | prima di smettere

(Di martedì 28 giugno 2022)ha parlato della possibilità di concludere la sua carriera dopo aver realizzato unpaio di, durante la diretta Instagram con Alec Baldwin, ha rivelato che sta pensando di concludere la sua carriera girando altri due o tredi dire addio al mondo del cinema. Ilmaker ha così condiviso alcuni dettagli del suo prossimo progetto le cui riprese sembra stiano per iniziare. Il registaha recentemente diretto Rifkin's Festival, che ha incassato solo 2.3 milioni di dollari venendo distribuito in modo limitato negli Stati Uniti. Ilmaker ha ora spiegato ad Alec Baldwin, con cui ha collaborato più volte, che il suo prossimo ...

, durante la diretta Instagram con Alec Baldwin, ha rivelato che sta pensando di concludere la sua carriera girando altri due o tre film prima di dire addio al mondo del cinema. Il ...sta perdendo la voglia, la passione, l'entusiasmo di fare cinema. L'attore e regista di capolavori quali Io e Annie , Manhattan , Provaci ancora Sam e tanti altri ne ha parlato nel corso ...In conversazione con Alec Baldwin trasmessa in live streaming su Instagram, Woody Allen ha detto che intende dirigere "uno o due altri" film ...Woody Allen, in una live su Instagram con Alec Baldwin, ha rivelato di aver perso la magia nel fare film ed è forse vicino alla pensione.