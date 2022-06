Wimbledon 2022, ritiro Dimitrov per infortunio muscolare: Johnson al secondo turno (Di martedì 28 giugno 2022) Grigor Dimitrov ha abbandonato anzitempo il suo match di primo turno a Wimbledon 2022, a causa di infortunio muscolare all’altezza degli adduttori. Il tennista bulgaro, impegnato all’esordio con l’americano Steve Johnson, ha lasciato il campo sulla situazione di punteggio corrispondente a 6-4, 2-5; dopo aver vinto con ordine e diligenza il primo parziale, Dimitrov è caduto rovinosamente al suolo in uscita da un servizio, fermandosi quasi immediatamente dopo aver capito la gravità del problema fisico. La testa di serie numero 18, dopo alcuni game di transizione, ha deciso di dichiarare il forfait; i Championships perdono dunque uno dei tennisti più eleganti e interessanti del circuito. Il tutto dopo la notizia del ritiro di Matteo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Grigorha abbandonato anzitempo il suo match di primo, a causa diall’altezza degli adduttori. Il tennista bulgaro, impegnato all’esordio con l’americano Steve, ha lasciato il campo sulla situazione di punteggio corrispondente a 6-4, 2-5; dopo aver vinto con ordine e diligenza il primo parziale,è caduto rovinosamente al suolo in uscita da un servizio, fermandosi quasi immediatamente dopo aver capito la gravità del problema fisico. La testa di serie numero 18, dopo alcuni game di transizione, ha deciso di dichiarare il forfait; i Championships perdono dunque uno dei tennisti più eleganti e interessanti del circuito. Il tutto dopo la notizia deldi Matteo ...

