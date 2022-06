Wimbledon 2022, Nadal: “Io sto bene, mi dispiace per Berrettini” (Di martedì 28 giugno 2022) “Mi aspettavo una partita difficile, anche perché non giocavo sull’erba da tre anni. Cerundolo ha tenuto a lungo un livello spaventoso, spingendo alla grande con il dritto ma soprattutto con il rovescio. La cosa positiva è che ho finito il match giocando bene, in particolar modo gli ultimi due game. Sono certo che questo match mi aiuterà a migliorare. Adesso so che sfiderò Berankis e devo essere abbastanza umile da accettare la sfida e capire che al momento non posso essere al top“. Lo ha detto Rafa Nadal dopo il successo ottenuto contro l’argentino Francisco Cerundolo per 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Nell’intervista post-partita, riportata da Supertennis, il campione spagnolo ha parlato anche della positività di Matteo Berrettini con cui si era allenato prima dell’inizio del torneo. “È difficile avere un contatto ravvicinato quando si è ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) “Mi aspettavo una partita difficile, anche perché non giocavo sull’erba da tre anni. Cerundolo ha tenuto a lungo un livello spaventoso, spingendo alla grande con il dritto ma soprattutto con il rovescio. La cosa positiva è che ho finito il match giocando, in particolar modo gli ultimi due game. Sono certo che questo match mi aiuterà a migliorare. Adesso so che sfiderò Berankis e devo essere abbastanza umile da accettare la sfida e capire che al momento non posso essere al top“. Lo ha detto Rafadopo il successo ottenuto contro l’argentino Francisco Cerundolo per 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Nell’intervista post-partita, riportata da Supertennis, il campione spagnolo ha parlato anche della positività di Matteocon cui si era allenato prima dell’inizio del torneo. “È difficile avere un contatto ravvicinato quando si è ...

