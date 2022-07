Veronika Simoniti | “Ivana davanti al mare”

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) È disponibile in libreria e negli store digitali “al” il romanzo dell’autrice slovena(traduttrice di Andrea Camilleri in Slovenia), edito da Morellini Editore. Il libro campione d’incassi in Slovenia e già tradotto in diverse lingue, racconta un periodo drammatico della storia europea, in quel crocevia di popoli rappresentato da Istria ed ex Jugoslavia. Una vicenda tra Trieste e la Slovenia che conduce il lettore in una delle vicende più dolorose della nostra recente storia. «L’uscita del mio romanzo “al” in traduzione italiana per me è una doppia festa: non solo perché l’opera sta per cominciare una sua nuova vita in un’altra lingua, ma perché parla anche del passato dei luoghi dove ...