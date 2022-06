Uomini e Donne, il profilo di Lilli Pugliese è stato hackerato: “È tutta una truffa” (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle scorse ore Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata vittima di un hacker. Come notato anche dai suoi follower, il suo account Instagram è stato hackerato, a confermare tali ipotesi è stata la stessa Lilli. “È tutta una truffa” – Nel corso dell’ultima edizione di UeD, il pubblico ha avuto modo di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle scorse ore, ex corteggiatrice di, è stata vittima di un hacker. Come notato anche dai suoi follower, il suo account Instagram è, a confermare tali ipotesi è stata la stessa. “Èuna” – Nel corso dell’ultima edizione di UeD, il pubblico ha avuto modo di L'articolo

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - Viminale : #AccoglienzaUcraina Sono 141.562 le persone arrivate finora in Italia: 74.771 donne, 22.071 uomini e 44.720 minori.… - lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - __Dan96_ : Mi chiedo certi uomini come facciano a stasera con certe donne - Lelejuve87 : @sosempreFolle @OfficinaDiMarK Il coltello l'ho menzionato come possibile arma che potrebbe saltare fuori quando ti… -