Tour de France 2022 | il calendario completo delle 21 tappe | date | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 28 giugno 2022) Ildelde, al via venerdì 1 luglio con le sue 21fino al gran finale dei Campi Elisi di Parigi domenica 24 luglio. Sono 3349 i chilometri complessivi della Grande Boucle di quest’anno, che partirà dalla Danimarca con sconfinamenti anche in Belgio e Svizzera. Alpi e Pirenei disegneranno la classifica generale e faranno scoprire chi trionferà in maglia gialla. Occhi puntati sul duello tutto sloveno tra il campione uscente Tadej Pogacar e Primoz Roglic, ma praticamente saranno al via tutti i big del ciclismo internazionale. Andiamo quindi a scoprire il dettaglio di ogni frazione e come seguire la corsa in tv eDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY TV E ...