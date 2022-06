Torino | grandinata distrugge i parabrezza delle auto

(Di martedì 28 giugno 2022) L’anticiclone africano perde forza nel Nord Italia, almeno per 24 ore. Risultato: ondata di maltempo e violente grandinate, in particolare sue provincia. Nel capoluogo piemontese, i chicchi sono talmente grandi da aver distrutto moltisulleparcheggiate in strada. Il maltempo, proveniente dalla Francia, ha interessato già nella serata di ieri alcuni L'articolo proviene da Inews24.it.

Il maltempo si è abbattuto anche in Canavese dove, tra le 9,30 e le 10, una violentaha colpito la zona compresa tra Cuorgnè e Forno Cavanese dove sono andati in frantumi i finestrini di ...Chicchi grossi come albicocche sulla provincia di. La violentasi è abbattuta nella mattinata di martedì 28 giugno sui comuni di Trofarello, Carignano e Santena . Danni alle auto parcheggiate e parabrezza sfondati. L'intervento dei ...Chicchi di grandine grossi come noci, vento forte e nubifragi. La tregua dal gran caldo è stata traumatica per alcune aree del Piemonte, in particolare per il Canavese e per l’area sud-est di Torino, ...AGGIORNAMENTO ORE 14. L'attesa perturbazione sta interessando le nostre regioni settentrionali a partire da quelle di Nordovest, dove in mattinata si sono avuti fenomeni a tratti molto violenti e acco ...