Strage di migranti in Texas: 46 morti su un camion (Di martedì 28 giugno 2022) Quarantasei migranti sono morti e sedici sono rimasti feriti in un camion abbandonato a Sant'Antonio, in Texas. Tra loro c'erano anche bambini e alcuni in gravi condizioni. Ad aggravare la situazione del loro viaggio potrebbe essere stato il caldo torrido che in questi giorni ha colpito lo Stato del Sud, con temperature che hanno superato L'articolo proviene da Inews24.it.

HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - amnestyitalia : La strage di migranti di #Melilla, conseguenza di vecchi e illegali comportamenti - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - lostarec : RT @MeltingPotEU: Sulla strage di #Melilla da ascoltare l'intervista di @radiondadurto “I migranti si sono riversati contro la barriera del… - AnnaAnn31099771 : RT @francofontana43: Strage di Melilla, “migranti” sepolti in fosse comuni Da @ilmanifesto -